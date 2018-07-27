В Ростове-на-Дону вынесен приговор боевикам банды Басаева

Ростов-на-Дону, , 17:01 — REGNUM В Северо-Кавказском окружном военном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении двух членов банды Басаева — Артура У. и Руслана Н. Боевиков признали виновными в нападении на военнослужащих в Чечне, сообщает ИА REGNUM 27 июля.

Как уточнила пресс-секретарь суда Алёна Катькало, Руслан Н. получил 18 лет лишения свободы, Артуру У. назначено 19 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

В материалах дела говорится, что подсудимые добровольно вступили в состав банды, созданной в 1999 году жителем Чечни Басаевым и другими приверженцами радикальной исламской идеологии. Группировка была создана для нападения на граждан и организации, а также посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, дестабилизации обстановки на Северном Кавказе.

«Руслан Н. и Артур У. прошли специальную подготовку, приобрели навыки обращения с огнестрельным оружием. 29 февраля 2000 года при следовании в Введенский район члены банды были обнаружены в районе Шатойского района военнослужащими 6-й роты воздушно-десантных войск, которые принимали непосредственное участие в проведении контртеррористической операции на территории Северного Кавказа», — сказано в сообщении.

С 29 февраля по 1 марта 2002 года подсудимые вместе с другими боевиками банды напали на военнослужащих 6-й роты. В результате 84 военнослужащих погибли, шесть человек получили ранения и травмы.