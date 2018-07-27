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В Вологодской филармонии проходит полицейская проверка

Происшествия

Подробности проводимых мероприятий в органах пока не раскрывают

Вологда, 27 июля 2018, 16:58 — REGNUM  Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД проводят оперативно-розыскные мероприятия в Вологодской областной филармонии имени Валерия Гаврилина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В СМИ стали появляться сообщения о проводимых в учреждении обысках. Однако речи об этом пока не идет, сообщили в УМВД. Уголовного дела ни на одного из сотрудников пока также не заведено.

«По материалам проверки будет принято решение», — подчеркнули в пресс-службе УМВД.

Добавим, что директором учреждения является жена заместителя губернатора Вологодской области Ольга Васильева.

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Коррупция и борьба с ней
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