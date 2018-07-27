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Костромской фирме запретили печь торты из-за кишечной палочки

Происшествия

Предприятию, в продукции которого обнаружены бактерии сальмонеллы, запретили выпускать мучные изделия

Костромской фирме запретили печь торты из-за кишечной палочки
Niharb
Бактериальная культура кишечной палочки (E. coli)

Кострома, 27 июля 2018, 16:57 — REGNUM  В Костроме кондитерскому предприятию «Волкова О. В» запретили выпускать торты и другие изделия в связи с обнаружением бактерий кишечной палочки, сообщает областное управление Роспотребнадзора. Запрет установлен на 2 месяца.

Эксперты провели проверку предприятия в связи с «возникновением инфекционного заболевания сальмонеллезом» и обнаружили следующие нарушения:

  • отсутствие профилактического и косметического ремонта помещений;
  • использование ненадлежащего инвентаря, дезинфекция которого невозможна;
  • неправильное хранение тары;
  • отсутствие контроля за посткпающим сырьем
  • нарушение условий хранения сыпучей продукции

Среди прочего в ходе проверки бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в кондитерской глазури, а также на производственном оборудовании и инвентаре.

«По решению Свердловского районного суда города Костромы от 26 июля 2018 года индивидуальный предприниматель Волкова О.В. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения — прим ИА REGNUM ) и назначено наказание виде административного приостановления деятельности предприятия по производству мучных кондитерских изделий на срок 60 суток», — отмечают в управлении Роспотребнадзора.

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Сальмонеллёз
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