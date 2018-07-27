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В Нижнем Новгороде пропал журналист ИД «Аргументы и факты»

Происшествия

Мужчину последний раз видели 21 июля

Нижний Новгород, 27 июля 2018, 16:55 — REGNUM  В Нижнем Новгороде пропал корреспондент издательского дома «Аргументы и факты» Сергей Грачев. К поискам журналиста подключилась поисково-спасательная группа «Рысь», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации.

Последний раз журналиста видели выходящим из гостиницы Sheraton на Театральной площади. Это было вечером 21 июля. При себе Грачев имел аккредитацию журналиста. С этого времени о его местонахождении ничего не известно.

Коллеги журналиста отмечают, что он приехал работать на кинофестиваль «Горький fest». В настоящее время телефон Грачева выключен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 июля на строительной площадке около трамплина в районе Сенной площади в Нижнем Новгороде было обнаружено тело журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова. По одной из версий, журналист погиб от ножевого ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Читайте развитие сюжета: По факту исчезновения журналиста в Нижнем Новгороде возбуждено дело

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