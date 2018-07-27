В Нижнем Новгороде пропал журналист ИД «Аргументы и факты»

Нижний Новгород, , 16:55 — REGNUM В Нижнем Новгороде пропал корреспондент издательского дома «Аргументы и факты» Сергей Грачев. К поискам журналиста подключилась поисково-спасательная группа «Рысь», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации.

Последний раз журналиста видели выходящим из гостиницы Sheraton на Театральной площади. Это было вечером 21 июля. При себе Грачев имел аккредитацию журналиста. С этого времени о его местонахождении ничего не известно.

Коллеги журналиста отмечают, что он приехал работать на кинофестиваль «Горький fest». В настоящее время телефон Грачева выключен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 июля на строительной площадке около трамплина в районе Сенной площади в Нижнем Новгороде было обнаружено тело журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова. По одной из версий, журналист погиб от ножевого ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

.

Читайте развитие сюжета: По факту исчезновения журналиста в Нижнем Новгороде возбуждено дело