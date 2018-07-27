Пятница, 27 Июля 2018 года
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Задержан военный комиссар Мценска Орловской области

Происшествия

Официального подтверждения информации о задержании пока нет

Задержан военный комиссар Мценска Орловской области
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Арест

Мценск, Орловская область, 27 июля 2018, 16:54 — REGNUM  В Орловской области по подозрению в получении взяток задержан военный комиссар города Мценска. Задержание проводилось сотрудниками управления ФСБ.

По информации «Орловский новостей», военком подозревается в получении взяток. В отношении него военным следственным отделом СК по Брянскому гарнизону возбуждено уголовное дело по ст.290 УК РФ. По предварительным данным, пока речь идет о четырех эпизодах.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте военного комиссара, сообщает издание.

Отметим, в июле этого года суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего военного комиссара Астраханской области, обвинявшегося в мошенничестве. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей.

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