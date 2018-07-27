Режим ЧС объявлен в Чувашии из-за засухи

Чебоксары, , 16:53 — REGNUM В Чувашии в связи с засухой ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 27 июля, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. Минсельхозу Чувашии совместно с ГКЧС поручено разработать план мероприятий по снижению масштабов ущерба от засухи. Муниципалитетам рекомендовано установить соответствующий режим функционирования, утвердить планы мероприятий по оказанию помощи аграриям, создать оперативные штабы по определению размера нанесенного ущерба и принятию необходимых мер по смягчению последствий гибели посевов сельскохозяйственных культур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чрезвычайная ситуация была объявлена в Батыревском, Комсомольском, Шемуршинском и Цивильском районах. Жара в республике установилась во второй декаде июля, температура была выше среднемноголетних значений на 2−2,5 градуса. В результате, по данным минсельхоза Чувашии, в период вегетации в течение трёх декад подряд (по результатам отбора почвы 28 июня, 8 и 18 июля) запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял 10 мм и менее.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха сохранится на уровне +28…+32 градуса тепла, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Напомним, в 2017 году в результате неблагоприятных погодных условий посевы погибли на площади 19,6 тыс. га, сумма ущерба оценена в 265,3 млн рублей. На компенсацию ущерба из федерального бюджета выделено 53 млн рублей.

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