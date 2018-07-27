В результате ДТП в Чувашии на трассу разлилась соляная кислота

Чебоксары, , 16:40 — REGNUM Крупная авария произошла сегодня, 27 июля, в чувашском Цивильске. На федеральной трассе опрокинулась фура — в результате на дорогу разлилось химическое вещество. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии и управлении МЧС.

По данным полиции, авария произошла около 14:00 часов на 678 км федеральной трассы М-7 «Волга». На кольцевой развязке в Цивильске опрокинулась автоцистерна DAF. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Место происшествия оцеплено, организовано объездное движение транспорта.

В ГУ МЧС по Чувашии уточняют, что автоцистерна следовала из Новочебоксарска в Самару с грузом соляной кислоты (в концентрации 29,5%) массой 23 тонны. По информации ведомства, в результате ДТП пострадал водитель, погибших нет.

«Спасатели проводят смыв разлившегося химического вещества с дорожного полотна. Угрозы для населения нет», — заверяют спасатели.

По данным ведомства, в работах задействованы силы и средства РСЧС Чувашии в количестве 65 человек и 32 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек и 6 единиц техники. Производится оповещение дальнобойщиков посредством КВ-радиосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, что ранее крупная авария с утечкой дизтоплива произошла в мае 2017 года в Чебоксарах. По данным полиции, грузовой автомобиль при выезде с парковочного места задел бордюрный камень, из-за чего на дорогу вылилось около 500 литров дизельное топливо.

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