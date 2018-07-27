В калужском Малоярославце задержан подозреваемый в изнасиловании

Калуга, , 16:30 — REGNUM В Калужской области в правоохранительные органы обратилась жительница Малоярославца, которая сообщила о совершении изнасилования и грабежа. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СКР по Калужской области Олег Федоров.

На допросе женщина сообщила, что в ночь на 26 июля пришла в магазин, где работает ее подруга, там же находились трое неизвестных мужчин. По дороге домой один из них напал на неё, совершил изнасилование, а затем украл мобильный телефон и скрылся с места происшествия. В ходе расследования из магазина были изъяты записи камер видеонаблюдения с изображением предполагаемого злоумышленника и его друзей. В тот же день сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение всех троих мужчин.

«В настоящее время по подозрению в изнасиловании на 48 часов задержан 21-летний приезжий из Туркестана. Подозреваемый не имеет постоянного места жительства, регистрации и работы в России. Следствие инициирует перед судом вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления», — сказал Олег Федоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области за январь-июнь 2018 года количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Их число сократилось с 9652 до 8618. В частности, количество преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), сократилось на 9,1%.

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