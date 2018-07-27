В калужском Сосенском ребёнок выпал из окна восьмого этажа

Калуга, , 16:24 — REGNUM В калужском городе Сосенский 26 июля 2018 года из окна, расположенного на восьмом этаже девятиэтажного дома, выпала годовалая девочка. Ребенок был доставлен в больницу. Об этом сообщил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM следователь Козельского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Егор Пронин.

По его словам, на момент происшествия девочка находилась дома с бабушкой. Со слов женщины, она переодела внучку и пошла в ванную комнату постирать её вещи. Выйдя из ванной, женщина не обнаружила внучку в комнате и увидела, что в зале на окне отсутствует москитная сетка. По предварительным данным, девочка с помощью подставки самостоятельно взобралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку отрытого окна и выпала вместе с ней. По данному факту следственным органами СК РФ по Калужской области проводится процессуальная проверка.

«Малышка упала на траву около дома. Ребёнок получил различные травмы, состояние стабильное. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Семья ребенка характеризуется удовлетворительно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Егор Пронин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге из окна квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Рылеева выпал малолетний ребёнок в возрасте 1 год и 11 месяцев. Малыш смог самостоятельно взобрался на кухонный стол, затем на подоконник и, облокотившись на москитную сетку открытого окна, выпал вместе с ней. Он приземлился на газон и получил перелом, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, летом учащается количество несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажек. Очень часто причиной падения становится москитная сетка, которая создаёт иллюзию безопасности в глазах маленьких детей.

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