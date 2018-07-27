Семеро борцов с экстремизмом в МВД Ингушетии осуждены за пытки задержанных

Магас, , 16:10 — REGNUM В Кабардино-Балкарии состоялся суд над сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии (Центр «Э»). Семеро подсудимых, в том числе бывший руководитель этого центра Тимур Хамхоев, признаны виновными и получили различные сроки наказания за применение насилия в подозреваемым.

Экс-глава центра «Э» Тимур Хамхоев отправится в колонию на семь лет, бывший начальник Сунженского РОВД Магомед Беков получил десять лет, сотрудник центра Андрей Безносюк шесть лет, его коллега Иса Аспиев — 5,5 года и Магомед Беков — три года. Три года условно дали бывшему заместителю начальника центра «Э» Сергею Хандогину. Пять лет лишения свободы досталось их коллеге из управления ФСБ Мустафе Цороеву.

Все шестеро, кроме Хандогина, были лишены специальных и воинских званий, им также запрещено занимать должности на государственной службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, начальник ЦПЭ МВД РФ по РИ Тимур Хамхоев и несколько его коллег были задержаны 7 декабря 2016 года. Им предъявили обвинения в совершении действий, выходящих за пределы полномочий, применении насилия против граждан, а также вымогательстве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору.