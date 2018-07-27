Демонтаж «Зимней вишни» опережает сроки, но мешает детям спать по ночам

Кемерово, , 16:05 — REGNUM Демонтаж здания ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове ведётся с опережением графика, сообщили представители подрядной организации. Выполнено 25−30% работ, в том числе отключены от энергоресурсов и выведены из эксплуатации котельная и подстанция.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кемеровской области, сегодня, 27 июля, объект, где сейчас работает крупногабаритная специализированная техника посетили временно исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Цивилёв и глава Кемерова Илья Середюк.

Цивилёв рассказал, что ему поступают обращения от местных жителей, которые жалуются на то, что работы по демонтажу «Зимней вишни» ведутся в позднее время, в том числе по ночам, что мешает спать маленьким детям.

«Это недопустимо. Вместо круглосуточной работы необходимо увеличить количество техники», — заявил Цивилёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снос здания ТРЦ «Зимняя вишня», где 25 марта произошёл пожар, унёсший жизни 60 человек, начался 14 июля. Демонтажём занимается Группа строительных компаний «Реформа» (Екатеринбург). На месте здания должен появиться сквер. Однако, его возведение власти решили отложить как минимум на год. А вот памятный камень на месте народного мемориала, образовавшегося сразу же после трагедии в «Зимней вишне», будет установлен, по словам Ильи Середюка, к 1 сентября.

Напомним, накануне, 26 июля, стало известно, что троим фигурантам по делу ТРЦ «Зимняя вишня» (гендиректору и сотруднику компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и Александру Никитину, а также начальнику пожарного звена Сергею Генину) было предъявлено окончательное обвинение. Никитину и Полозиненко изначальные обвинения переквалифицировали на более легкие.

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