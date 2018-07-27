Драматург в Татарии погиб после падения в оркестровую яму

Арский район, Татария, , 16:05 — REGNUM В Татарии погиб 59-летний драматург и актер Гафур Каюмов. Гибель наступила в результате полученных травм, несовместимых с жизнью.

26 июля Каюмов упал на трубу в оркестровой яме Арского Дома культуры, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Минздрав республики. По данным ведомства, при падении мужчине пробило легкое.

«Гафура Каюмова доставили в центральную районную больницу Арска. Во время операции из-за травм несовместимых с жизнью он скончался. Врачи сделали все, что было в их силах», — рассказала пресс-секретарь ведомства Альфия Хасанова.

Гафур Каюмов родился в 1959 году в деревне Новая Сарда Арского района Татарии. Спектакли по его пьесам шли в Татарии и Башкирии. С 1990 по 1997 год он работал артистом в Татарском академическом театре, сообщает портал «Театрал».