Воронежские лжеврачи пугали здоровых пациентов летальным исходом

Воронеж, , 15:50 — REGNUM В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении троих воронежцев, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере — под предлогом оказания гражданам медицинских услуг. О возбуждении дела 27 июля сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Подозреваемыми по делу проходят жители Воронежской области в возрасте от 29 до 52 лет. По версии следствия, они предлагали горожанам пройти медицинское обследование в медцентре, расположенном в Центральном районе Воронежа. А после обследования клиентам сообщали о том, что у них якобы обнаружены заболевания позвоночника и сердечно-сосудистой системы.

Лечение, естественно, предлагали пройти в этом же центре, убеждая людей, что в противном случае все может закончиться очень плохо для их здоровья и даже жизни. С теми, кто соглашался, заключался договор на оказание услуг и кредитный договор для оплаты курса лечебно-оздоровительных процедур: от 41 тысячи рублей до 163 тысяч рублей. На самом деле никакого лечения не проводилось.

«В 2016—2017 годах на основании заключенных договоров кредитные организации перечислили на подконтрольный злоумышленникам расчетный счет не менее 1,16 млн рублей. От действий мошенников пострадало 15 человек. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 10 млн рублей», — рассказала подробности дела руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Теперь организаторам бизнеса может понадобиться юридическая помощь — в отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (максимальная санкция статьи — лишение свободы до десяти лет). Полицейские уже провели более 20 обысков по месту жительства подозреваемых: изъяты документация, телефоны, компьютеры. Трое подозреваемых арестованы. Также задержан еще один фигурант дела.