МАК выясняет причины крушения самолёта в Новосибирске

Новосибирск, , 15:04 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолёта в Новосибирске, в котором погиб один человек, сообщается на сайте МАК

Напомним, 25 июля на территории Новосибирска потерпел крушение легкомоторный самолёт «Cirrus», вылетевший в Томск. Самолёт был обнаружен в лесном массиве Заельцовского района Новосибирска. Пилот погиб.

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«25 июля в районе посадочной площадки «Городской аэропорт» (г. Новосибирск) произошло авиационное происшествие с самолетом SR22 RA-01781 ООО «ТрансСервис» (г. Томск). По имеющейся информации, находившийся на борту пилот погиб, самолет разрушен. В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — уточняется на сайте МАК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения на территории Новосибирска самолёта. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть одного человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

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