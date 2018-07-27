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В Казахстане 95% ДТП с детьми происходят по вине родителей

Происшествия

51% погибших детей были пешеходами

В Казахстане 95% ДТП с детьми происходят по вине родителей
adibalea
Ребенок

Астана, 27 июля 2018, 14:57 — REGNUM  По итогам первой половины 2018 года 95% ДТП в Казахстане с участием детей происходят по вине родителей, сообщает 27 июля издание InformBuro со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

По данным ведомства, 51% погибших детей были пешеходами, 45% — пассажирами и 3% — велосипедистами или мотоциклистами. В отчетный период на дорогах Казахстана погиб 71 ребенок, что на 1,4% меньше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев на дорогах Казахстана произошло 6743 ДТП, в которых погибли 783 человека и пострадали 9,4 тыс. человек. Среди регионов республики по данному показателю лидирует Алма-Ата.

Читайте ранее в этом сюжете: За полгода на дорогах Алма-Аты погиб 71 ребенок

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Дорожно-транспортные происшествия
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