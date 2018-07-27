Власти: задымление на полигоне ТБО в Хакасии ликвидировано

Черногорск, Хакасия, , 14:03 — REGNUM Задымление на черногорском полигоне бытовых отходов ликвидировано, сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 июля, в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хакасии.

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Очаги тления по состоянию на 16:00 (местн.) 27 июля устранили и засыпали грунтом. В целом за четыре дня отсыпано более 12 тыс. кубометров грунта. К работе привлекалось более 30 человек и 27 единиц техники. Объём запланированной работы по состоянию на 16:00 был выполнен на 95%. Сейчас отвалы отсыпают с помощью тяжёлой техники.

Республиканские и муниципальные чиновники, а также экстренные службы круглосуточно контролируют ситуацию, заверили в управлении.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожароопасная обстановка на полигоне ТБО в Черногорске осложнилась в ночь на 24 июля. Горожане начали жаловаться на тошноту и головокружение из-за сильного задымления. Глава Хакасии Виктор Зимин, побывавший на полигоне, «надышался едким дымом» и велел в кратчайшие сроки решить эту проблему.

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