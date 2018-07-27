Курганская байкерша наказала дорожников рублём

Курган, , 14:15 — REGNUM В курганском Шадринске молодая женщина, которая на мотоцикле попала в дорожно-транспортное происшествие, отсудила у дорожников более 100 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Шадринского районного суда.

ДТП произошло 20 августа 2017 года на 291 км автодороги Екатеринбург-Курган по причине отвратительного дорожного покрытия. В итоге был повреждён мотоцикл «Хонда», принадлежавший байкерше. Молодая женщина, к счастью, получила при падении лёгкие травмы.

Согласно акту, составленному сотрудниками ГИБДД, авария произошла по причине ненадлежащего содержания автодороги, выразившегося в наличии на проезжей части повреждения длинной 13,4 м, шириной 1,2 м, глубиной 7, 25 см.

Данный участок автодороги принадлежит на праве оперативного управления ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства», выполнение работ по его содержанию осуществляет ООО «Мостодорсервис».

Представитель ответчика ООО «Мостдорсервис» в судебном заседании исковые требования не признал. Но судья, рассматривая дело по существу, вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований.

Судом установлено, что вред имуществу истца причинен при использовании автомобильной дороги, на которой не было элементарных предупреждающих знаков о неровностях. В пользу байкерши вынесено решение о взыскании с ООО «Мостдорсервис» 76 860 рублей за ремонт мотоцикла, а также 30 000 в качестве компенсации морального вреда, оплату услуг экспертов, юристов и госпошлины. После апелляции, которую подавали ответчики, но не получили удовлетворения от судебной коллегии, решение Шадринского городского суда вступило в законную силу.

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