Пограничники Узбекистана за месяц задержали 70 нарушителей границы

Ташкент, , 14:01 — REGNUM Пограничники Узбекистана задержали в июне 70 нарушителей государственной границы, в том числе 25 человек на границе с Киргизией, 22 — на границе с Казахстаном, 16 — Афганистаном, 6 — Таджикистаном и 1 — Туркменией, сообщает 27 июля издание «Газета.uz».

Пограничные войска Службы государственной безопасности пресекли также незаконный провоз через границу товаров на общую сумму 147,6 млн сумов (1,19 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года пограничники Узбекистана за нарушение государственной границы задержали 48 человек. Общая стоимость арестованных товаров составила 372 млн сумов (2,9 млн рублей — по курсу на 8 июня).

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