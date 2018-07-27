Пятница, 27 Июля 2018 года
14:46:15 МСК

Пограничники Узбекистана за месяц задержали 70 нарушителей границы

Происшествия

Общая стоимость арестованных товаров составила 1,19 млн рублей

Ташкент, 27 июля 2018, 14:01 — REGNUM  Пограничники Узбекистана задержали в июне 70 нарушителей государственной границы, в том числе 25 человек на границе с Киргизией, 22 — на границе с Казахстаном, 16 — Афганистаном, 6 — Таджикистаном и 1 — Туркменией, сообщает 27 июля издание «Газета.uz».

Пограничные войска Службы государственной безопасности пресекли также незаконный провоз через границу товаров на общую сумму 147,6 млн сумов (1,19 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года пограничники Узбекистана за нарушение государственной границы задержали 48 человек. Общая стоимость арестованных товаров составила 372 млн сумов (2,9 млн рублей — по курсу на 8 июня).

Читайте ранее в этом сюжете: Пограничники Узбекистана задержали в мае 48 нарушителей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконное пересечение государственной границы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить