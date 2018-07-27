Автомобиль сбил трех пешеходов в Москве

Москва, , 13:14 — REGNUM В Москве в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщили «Агентству Москва» в столичном ГИБДД.

Авария произошла в четверг, 26 июля, во дворе на 3‑й Парковой улице.

«Водитель совершил наезд на пешеходов, — говорится в сообщении. — Пострадали три человека».

В столичном ГУ МВД добавили, что по факту травмирования трех человек полиция начала проверку. Личность водителя, подозреваемого в наезде на пешеходов, установлена.

В настоящее время устанавливаются причины ДТП.

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