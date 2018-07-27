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В Ярославской области садисту, забившему ребенка до смерти, дали 12 лет

Происшествия

Вынесен приговор по резонансному делу

В Ярославской области садисту, забившему ребенка до смерти, дали 12 лет
Иллюстрация: Pixabay.com
Молоток судьи

Ярославль, 27 июля 2018, 12:28 — REGNUM  Житель поселка Борисоглебский Ярославской области получил 12 лет лишения свободы за избиения двухлетней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

В январе 2018 года подсудимый в квартире одного из домов поселка Борисоглебский, избил дочь своей сожительницы. От полученных повреждений девочка скончалась в больнице. Как установило следствие, с ноября 2017 года он не менее 14 раз избивал девочку ремнем и руками.

25-летний мужчина признан виновным, суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Еще один год после отбывания срока в колонии мужчина будет иметь ограничение свободы.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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