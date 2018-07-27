Пятница, 27 Июля 2018 года
13:15:09 МСК

Последствия пожара на полигоне ТБО в Хакасии устраняют до сих пор

Происшествия

Власти Хакасии отчитались: открытого огня на территории полигона в Черногорске нет, но обстановку может осложнить ветер

Последствия пожара на полигоне ТБО в Хакасии устраняют до сих пор
Иллюстрация: Fizportal.ru
Дым

Черногорск, Хакасия, 27 июля 2018, 12:11 — REGNUM  На полигоне бытовых отходов в городе Черногорске (Хакасия) продолжаются работы по ликвидации ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 июля, в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

За четыре дня на полигоне, где в ночь на 24 июля из-за усиления ветра осложнилась пожароопасная обстановка и резко повысился уровень задымления, отсыпано более 10 тыс. кубометров грунта.

Власти Хакасии подчёркивают, что осталось выполнить примерно 25% работы. Но свои коррективы могут внести погодные условия. В частности, обстановку может осложнить сильный ветер. Завершить тушение полигона планируют к концу дня. Очаги тления и задымления почти ликвидированы, открытого огня нет. В Черногорске и в Усть-Абаканском районе производятся замеры предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о возгорании на полигоне твёрдых бытовых отходов в Черногорске главе Хакасии Виктору Зимину, в том числе, сообщили местные жители. В соцсетях они жаловались на тошноту и головокружение из-за сильного задымления. В том, что проблема срочно требует решения, глава региона убедился лично, выехав на полигон.

«Осмотрел полигон, надышался едким дымом и у самого закружилась голова. То, что происходит, конечно, безобразие и действовать тут нужно быстро», — написал Зимин на своей странице в соцсети.

Читайте ранее в этом сюжете: В Черногорске горит полигон ТБО: люди жалуются на тошноту и головокружение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Полигоны и мусорные свалки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить