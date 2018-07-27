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Из-за драки между депутатами в Сумской области пострадали девять человек

Происшествия

46 человек были задержаны

Конотоп, Украина, 27 июля 2018, 12:09 — REGNUM  Семь полицейских пострадали во время драки в Конотопском городском совете Сумской области, сообщает 27 июля «Укринформ».

Согласно сообщению, инцидент произошел 26 июля во время заседания городского совета Конотопа. На сессии решался вопрос о снятии с должности мэра Конотопа Артема Семенихина, однако для положительного решения по вопросу не хватило одного голоса. В результате депутаты передрались между собой, разнимать «народных избранников» пришлось полиции. Помимо правоохранителей пострадали еще два человека, всего было задержано 46 человек.

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Напомним, ранее возле здания министерства энергетики и угля Украины подрались глава минэнергоугля Игорь Насалик и депутат Верховной рады Сергей Шахов.

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Политическая жизнь Украины
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