При столкновении автобуса и Mercedes в Кабардино-Балкарии погибла женщина

Нальчик, , 12:03 — REGNUM При столкновении автобуса, следовавшего рейсом Москва — Нальчик, и двух легковых автомобилей в Кабардино-Балкарии погибла женщина — водитель Mercedes. В автобусе на момент аварии находились 34 пассажира. Пятеро из участников ДТП получили травмы различной степени тяжести, сообщили в МВД региона. Пострадавшие доставлены в больницы, их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел между селениями Куба и Куба-Таба на федеральной трассе «Кавказ» в Баксанском районе утром 27 июля. Предварительно установлено, что женщина за рулем Mercedes выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 июля в Дагестане произошло ДТП с участием КамАЗа и ВАЗ 2105, при котором погибли пять человек. Еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Читайте также: Пять человек погибли при столкновении КамАЗа и легковушки в Дагестане