В Новосибирске совершил аварийную посадку пассажирский самолет

Новосибирск, 27 июля 2018, 11:49 — REGNUM В Новосибирске совершил аварийную посадку самолет А-320, который летел из Сочи. Об этом сообщает Центр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области.
ЧП произошло в ночь на пятницу, 27 июля, в аэропорту «Толмачёво». На борту воздушного судна находились 170 человек. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Отмечается, что неполный выпуск закрылок стал причиной аварийной посадки пассажирского самолета.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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