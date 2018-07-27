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В Новосибирске совершил аварийную посадку пассажирский самолет

Происшествия

В результате инцидента никто не пострадал

Новосибирск, 27 июля 2018, 11:49 — REGNUM  В Новосибирске совершил аварийную посадку самолет А-320, который летел из Сочи. Об этом сообщает Центр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области.

ЧП произошло в ночь на пятницу, 27 июля, в аэропорту «Толмачёво». На борту воздушного судна находились 170 человек. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что неполный выпуск закрылок стал причиной аварийной посадки пассажирского самолета.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Авиапроисшествия
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