Трое детей в Петербурге получили тяжелые травмы при падении с высоты

Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Трое несовершеннолетних получили тяжелые травмы при падении с высоты всего за одни сутки, в четверг, 26 июля. Двое малолетних детей выпали из окон, а 12-летний подросток упал со второго этажа заброшенного здания, сообщили в пятницу, 27 июля, в аппарате детского омбудсмена Санкт-Петербурга.

Четырехлетний мальчик из Северной Осетии вместе с родителями гостил у своей тети на Левашовском проспекте. По недосмотру взрослых он влез на подоконник и оперся на москитную сетку. Сетка не выдержала, и мальчик упал с высоты пятого этажа. Он получил сотрясение, растяжение и компрессионный перелом. Но угрозы жизни нет, и пострадавшего уже сегодня переведут на амбулаторное лечение.

На улице Раевского выпал из окна трехлетний сын приезжих с Украины, снимающих квартиру на третьем этаже.

«Пока мама убиралась в комнате, он успел вскарабкаться на прислоненный к окну велосипед, с него влезть на подоконник и свесить ноги. Мама ринулась к малышу, но он уже соскользнул вниз», — рассказали в аппарате детского омбудсмена.

Ребенок находится в реанимации детской больницы в тяжелом состоянии, с многочисленными переломами и ушибами.

В Кировском районе Петербурга 12-летний мальчик, которого мама отпустила погулять, сорвался с высоты второго этажа в заброшенном здании на площади Стачек. При падении он повредил позвоночник и в тяжелом состоянии находится в детской больнице.

Как подчеркивают в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, в городе ежегодно погибают и травмируются десятки детей в результате падения из окон. Фиксируются десятки случаев.

«Как правило, это происходит, когда ребенок использует в качестве опоры ненадежную москитную сетку», — отметили в СКР.

Например, 19 июля 2018 года во Фрунзенском и Центральном районах были госпитализированы два мальчика 2016 года рождения, которые выпали из окон с москитными сетками. Один из мальчиков впоследствии скончался.

ГСУ просит не оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами, особенно если они оборудованы москитными сетками.

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