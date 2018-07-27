В пригороде Махачкалы обнаружили рюкзак с оружием

Махачкала, , 11:34 — REGNUM В Дагестане обнаружено два схрона с вооружением. Один из них был найден местными жителями рядом с входом на авторынок в поселке Хушет в пригороде Махачкалы. В рюкзаке находились оружие и патроны разного калибра, а также медикаменты и запрещенная литература, сообщили 27 июля в пресс-службе Росгвардии. Прибывшие на место силовики изъяли рюкзак и передали содержимое на экспертизу.

Еще один тайник был обнаружен недалеко от села Губден Карабудахкентского района. В пластиковой бочке были найдены оружие и боеприпасы. На место были вызваны сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН города Каспийска, которые обследовали и обезвредили тайник.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в Унцукульском районе Дагестана был обнаружен тайник с боеприпасами. В нем находились магазин к автомату Калашникова и два гранатометных выстрела ВОГ-25, рация «Моторолла», медикаменты, продукты питания и одежда. По данным силовиков, схрон принадлежал главарю «балахинской» бангруппы Ильясу Шарипову, который был убит в декабре 2017 года.

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