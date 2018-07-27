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Стрельба на рынке Оренбурга — есть раненый

Происшествия

Один предприниматель с огнестрельным ранением доставлен в больницу

Оренбург, 27 июля 2018, 11:31 — REGNUM  В Оренбурге 26 июля с городского рынка в больницу доставлен мужчина с огнестрельным ранением. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбургской области, между двумя предпринимателями произошла ссора, которая из словесной перепалки переросла в вооружённый конфликт.

Двое торговцев повздорили на Петровском рынке, что в восточной части города. Один из участников ссоры является иностранным гражданином. Именно иностранец признан потерпевшим.

По неофициальным данным, в дежурную часть полиции сообщение прошло как информация о хулиганстве. По приезду на место правоохранители выяснили, что есть раненый.

В настоящее время предприниматель, который стрелял в иностранного коллегу, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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Происшествия на рынках
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