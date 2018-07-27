Под Петербургом расстреляли рабочего из Белоруссии

Ломоносов, Ленинградская область, , 11:22 — REGNUM В Ленинградской области раскрыто бесследное исчезновение рабочего из Белоруссии, который занимался строительными и отделочными работами в садоводческих товариществах вблизи Петербурга. Установлено, что приезжего убил ранее судимый местный житель.

Как сообщили 27 июля в Следственном управлении СКР по Ленобласти, 28 июня текущего года 40-летний работник из Белоруссии получил долг за выполненные работы в сумме более 50 тыс. рублей, после чего бесследно исчез. 11 июля по факту безвестного исчезновения человека было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Сотрудники МВД и СКР выяснили, что к преступлению причастен 40-летний житель поселка Новая Ропша, ранее судимый за преступления сексуального характера.

«По версии следствия, 28 июня 2018 года злоумышленник под обманным предлогом предоставления новой работы, вывез потерпевшего в лесной массив, где застрелил», — пояснили в СУ СКР по Ленобласти.

26 июля тело жертвы было обнаружено в лесном массиве Ломоносовского района Ленобласти с явными признаками насильственной смерти. Также было найдено орудие преступления.

Идет установление всех обстоятельств преступления, решается вопрос об аресте подозреваемого, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении петербуржца, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 10-летнего школьника в областном городе Отрадное.