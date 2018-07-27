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На Южном Урале леса горят в 8 раз больше, чем год назад

Происшествия

Пройденная с начала 2018 года огнём площадь — в семь раз выше, чем за весь пожароопасный период 2017-го

На Южном Урале леса горят в 8 раз больше, чем год назад
Винцентас Дмахаускас Пожар в лесу 1860

Челябинск, 27 июля 2018, 11:17 — REGNUM  В Челябинской области с начала 2018 года пожары охватили площадь в размере 22 539,65 га. Это в восемь раз больше, чем за такой же период 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Всего к концу июля в 2017 году сгорело 2853,11 га. При этом на июль было повреждено в семь раз больше гектаров, чем за весь пожароопасный период 2017 года. Размер ущерба превысил 15 млрд рублей.

Всего в регионе произошло 58 крупных пожаров. Только из-за них было повреждено 18 505,36 га. леса.

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Лесные пожары — 2018
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