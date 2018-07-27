Автомобиль столкнулся с автобусом в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 11:14 — REGNUM В Кабардино-Балкарии на федеральной автодороге «Кавказ» столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и пассажирский автобус. Об этом сообщили РИА Новости в региональном МВД.

ДТП произошло в пятницу, 27 июля, между селениями Куба и Куба-Таба. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (водитель иномарки), еще семеро получили различные травмы.

Отмечается, что всего в пассажирском автобусе находилось 30 человек. В настоящее время выясняются причины аварии.

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