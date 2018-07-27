В Калининграде дольщики потеряли 32 млн руб. при отказе в уголовном деле

Калининград, , 10:59 — REGNUM В Калининграде возбуждено уголовное дело против застройщика, собравшего с дольщиков 32 млн рублей и не начавшего строительство четырех 5-этажных домов в ЖК «Берлинка».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области, несмотря на то, дома не были построены, а деньги 37 граждан возвращены не были, полицией «неоднократно принимались незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела».

«Только после вмешательства прокуратуры области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», — сообщили в ведомстве.

Строительная площадка ЖК «Берлинка» от ООО «СК «Объединенные системы» находится в г. Гурьевске. На сегодня строительство завершено лишь на стадии возведения фундамента.