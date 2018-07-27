В Ингушетии похищен группой неизвестных местный житель

Магас, , 10:48 — REGNUM Группа неизвестных в масках похитила жителя сельского поселения Экажево в Ингушетии. С травмами различной степени тяжести 34-летний мужчина был доставлен 25 июля в республиканскую клиническую больницу города Назрань.

Инцидент произошел поздно вечером 24 июля. Около 15 человек, угрожая оружием неустановленного образца, увезли пострадавшего со двора многоквартирного дома в городе Магасе, сообщили ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе МВД по региону. По горячим следам сотрудники Росгвардии задержали двоих из 15 подозреваемых в совершении похищения. Ими оказались двое жителей сельского поселения Барсуки Назрановского района.

В ходе обысков по месту их жительства были обнаружены и изъяты предметы, запрещенные в гражданском обороте. Какие именно, в полицейском ведомстве не уточнили. В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. Поиски остальных членов банды продолжаются.

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Напомним, в Ингушетии в период с 1997 по 2002 годы действовала банда похитителей людей, руководил которой Руслан Гатагажев. Они совершали вооруженные нападения на граждан с целью их похищения и последующего получения выкупа. На счету бандитов было семь убийств, 11 похищений 41 жителя республик Северная Осетия и Ингушетия.

В 2009 году суд приговорил Гатагажева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Еще трое членов банды были осуждены на сроки от девяти до 25 лет лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.