ВСУ обстреляли ДНР на двух направлениях

Донецк, , 10:44 — REGNUM Украинские войска дважды обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 26 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ один раз вели обстрел из гранатометов на донецком направлении и один раз — на мариупольском. Под огонь попали населенные пункты Ясиноватая и Коминтерново. Разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ДНР подверглась трем обстрелам со стороны ВСУ, были применены зенитные установки и минометы. Также были повреждены четыре здания в Гольмовском.

Напомним, Минские соглашения обязывают все стороны конфликта в Донбассе прекратить огонь и отвести войска от линии фронта, но ВСУ упорно саботируют договоренности.