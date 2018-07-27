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ВСУ обстреляли ДНР на двух направлениях

Происшествия

Применялись гранатометы

Донецк, 27 июля 2018, 10:44 — REGNUM  Украинские войска дважды обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 26 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ один раз вели обстрел из гранатометов на донецком направлении и один раз — на мариупольском. Под огонь попали населенные пункты Ясиноватая и Коминтерново. Разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ДНР подверглась трем обстрелам со стороны ВСУ, были применены зенитные установки и минометы. Также были повреждены четыре здания в Гольмовском.

Напомним, Минские соглашения обязывают все стороны конфликта в Донбассе прекратить огонь и отвести войска от линии фронта, но ВСУ упорно саботируют договоренности.

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Артобстрелы республик Донбасса
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