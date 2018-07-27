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В Подмосковье нашли пропавшего 11-летнего ребенка

Происшествия

«Ребенок передан медикам»

Красногорск, 27 июля 2018, 10:39 — REGNUM  11-летнего ребенка, который 25 июля 2018 года беспричинно ушел из дома, обнаружили в ходе розыскных мероприятий в Подмосковье. Об этом сообщила «Агентству Москва» старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

«Ребенок передан медикам, которые оценят его состояние здоровья», — сказала Иванова.

Она добавила, что обнаружить ребенка на дороге в Ступинском районе удалось благодаря слаженной работе следователей, сотудников полиции и волонтеров.

Отметим, что ранее СКР по факту исчезновения 11-летнего ребенка возбудил уголовное дело.

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