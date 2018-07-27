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Крымскую пенсионерку едва не свёл в могилу сожитель ее дочери

Происшествия

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично поручил возбудить уголовное дело

Симферополь, 27 июля 2018, 10:38 — REGNUM  Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении прав симферопольской пенсионерки, которую более двух недель сожитель ее скончавшейся дочери незаконно удерживал дома, после чего женщина попала в больницу. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данным следствия, с 30 июня по 17 июля 2018 года в городе Симферополе мужчина незаконно лишил свободы и удерживал 73-летнюю женщину, находящуюся по состоянию здоровья в беспомощном состоянии, в её доме. После этого она была госпитализирована в больницу в тяжёлом состоянии», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, следственным органом поручено дать оценку действиям местных сотрудников полиции, которые не реагировали должным образом на обращения друзей и соседей женщины.

Напомним, речь идёт 73-летней жительнице города Анны С., которую сожитель её недавно скончавшейся дочери запер в собственном доме и никого к ней не пускал. Спустя две недели истощённая женщина попала в больницу с ишемическим инсультом и пролежнями. По словам соседей, мужчина, приехавший недавно в Крым из Волгограда, целенаправленно морил больную женщину, чтобы заполучить её дом.

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