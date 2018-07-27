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В Крыму в результате ДТП пострадали восемь человек

Происшествия

ДТП произошло в пятницу, 27 июля, в поселке Приморское

Симферополь, 27 июля 2018, 10:05 — REGNUM  В Крыму на трассе Феодосия — Керчь столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и микроавтобус. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

ДТП произошло в пятницу, 27 июля, в поселке Приморское. По последним данным, в результате инцидента пострадали восемь человек.

В настоящее время не месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.

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