Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу в аэропорту Алма-Аты

Астана, , 09:30 — REGNUM Самолёт авиакомпании SCAT при посадке в аэропорту Алма-Аты задел хвостом взлётно-посадочную полосу. Как уточнили в компании-перевозчике, инцидент произошёл накануне, 26 июля.

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Уточняется, что лайнер задел полосу хвостом при заходе на второй круг. Рейс следовал из египетской Хургады. О количестве пассажиров на борту не сообщается, однако сказано, что посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

В настоящее время ведётся расследование причин произошедшего. Авиакомпания работает в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в аэропорту Астаны пассажирский самолёт Airbus A320, принадлежащий авиакомпании Air Astana, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во время посадки. Лайнер, на борту которого находилось 106 человек, включая экипаж, выполнял рейс Чимкент — Астана. В результате инцидента никто не пострадал.

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