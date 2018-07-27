Пятница, 27 Июля 2018 года
10:15:09 МСК

Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу в аэропорту Алма-Аты

Происшествия

Обошлось без пострадавших

Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу в аэропорту Алма-Аты
oakman
Взлетная полоса

Астана, 27 июля 2018, 09:30 — REGNUM  Самолёт авиакомпании SCAT при посадке в аэропорту Алма-Аты задел хвостом взлётно-посадочную полосу. Как уточнили в компании-перевозчике, инцидент произошёл накануне, 26 июля.

Читайте также: «Боинг» вернулся во «Внуково» после касания хвостом взлетной полосы

Уточняется, что лайнер задел полосу хвостом при заходе на второй круг. Рейс следовал из египетской Хургады. О количестве пассажиров на борту не сообщается, однако сказано, что посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

В настоящее время ведётся расследование причин произошедшего. Авиакомпания работает в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в аэропорту Астаны пассажирский самолёт Airbus A320, принадлежащий авиакомпании Air Astana, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во время посадки. Лайнер, на борту которого находилось 106 человек, включая экипаж, выполнял рейс Чимкент — Астана. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Boeing 777-300 задел хвостом взлётную полосу В Саудовской Аравии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в аэропортах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить