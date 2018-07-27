В Сочи арестован директор концертного зала «Фестивальный»

Сочи, Краснодарский край, , 09:28 — REGNUM Директор концертного зала «Фестивальный» в Сочи Краснодарского края отправлен под домашний арест решением суда Центрального района города 26 июля.

Как сообщил «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя защиты, директор концертного зала стал фигурантом уголовного дела о растрате (по ч. 4 ст.160 УК Р). Речь идет о 1,3 млн рублей, которые, по версии следствия, могли быть растрачены с 2010 по 2016 год.

Известно, что в защиту директора концертного зала уже выступил его коллектив, а также общественный Совет при УВД Сочи, артисты российской эстрады. Коллектив концертного зала «Фестивальный» готовит обращение к руководству страны, первому заместителю председателя комитета по культуре Госдумы РФ Елене Драпеко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой «взять под контроль ход следствия и вернуть руководителя коллективу».

Концертный зал «Фестивальный в Сочи» открылся в 1979 году и сегодня остается одной из крупнейших концертных площадок в России — он вмещает более 2,5 тыс. зрителей. С 1983 года бессменным руководителем концертного зала является Евгений Паснюк.