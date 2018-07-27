Детей из подтопленного села Якутии увезли в Якутск

Якутск, , 09:41 — REGNUM В Якутии продолжает страдать от последствий паводка село Аргахтах Среднеколымского района. Затопленными там остаются 23 двора, в которых проживают 96 человек, 35 из них — дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Всех детей из подтопленных домов уже увезли в Якутск, а оттуда отправят на отдых в детские лагеря.

Всего от паводка в Якутии в 2018 году пострадало почти 3000 дворов и около 1,5 тыс. жилых домов в 58 населённых пунктах 14-ти районов республики. В повреждённых водой домах проживает более 4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб от стихии жителям компенсируют в размере 60 — 120 тыс. рублей. Максимальные выплаты полагаются тем, кто полностью утратил имущество. Из федерального бюджета на выдачу компенсаций Якутии должны были поступить 338,7 млн рублей.

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