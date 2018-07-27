Полиция задержала украинского военного при попытке продать пистолет

Киев, , 09:01 — REGNUM В Киеве задержали военнослужащего национальной гвардии, торговавшего донбасским оружием, сообщают 26 июля «Украинские новости».

Согласно сообщению, при обыске у преступника обнаружили три гранатомета, десять гранат, один пистолет и множество патронов. Все боеприпасы и оружие военнослужащий привез с собой из зоны ведения боевых действий в Донбассе. Отмечается, что военного задержали, когда он пытался продать пистолет за 50 тыс. гривен ($1,876 тыс.).

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Напомним, ранее полиция нашла в арендованной квартире в Киеве 11 гранат и патроны. А в Черниговской области был задержан водитель-электрик ВСУ, который продавал танковую защиту и боеприпасы. Также в Днепропетровске (с 2016 года переименован в Днепр) полиция задержала мужчину, который в гараже хранил боеприпасы из Донбасса.

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