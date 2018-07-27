Лесные пожары в США: погиб оператор бульдозера

Вашингтон, , 09:08 — REGNUM В результате лесного пожара в американском штате Калифорния погиб оператор бульдозера, сообщает 27 июля Associated Press.

Человек погиб при попытке сдержать пламя, помимо него пострадали еще трое сотрудников пожарных служб.

Пострадавшие люди были доставлены в госпиталь с ожогами, о степени их тяжести пока не сообщается.

Напомним, лесные пожары в Калифорнии уже причинили серьезный ущерб некоторым общинам штата, где сгорели десятки жилых домов. В этих районах проживает порядка 92 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Причиной смертоносных пожаров в Греции мог стать умышленный поджог