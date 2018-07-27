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Лесные пожары в США: погиб оператор бульдозера

Происшествия

Трое пожарных пострадали

Лесные пожары в США: погиб оператор бульдозера
skeeze
Лесные пожары

Вашингтон, 27 июля 2018, 09:08 — REGNUM  В результате лесного пожара в американском штате Калифорния погиб оператор бульдозера, сообщает 27 июля Associated Press.

Человек погиб при попытке сдержать пламя, помимо него пострадали еще трое сотрудников пожарных служб.

Пострадавшие люди были доставлены в госпиталь с ожогами, о степени их тяжести пока не сообщается.

Напомним, лесные пожары в Калифорнии уже причинили серьезный ущерб некоторым общинам штата, где сгорели десятки жилых домов. В этих районах проживает порядка 92 тыс. человек.

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Лесные пожары
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