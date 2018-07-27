Пожар в Пакистане: погибли дети

Исламабад, , 08:53 — REGNUM В результате пожара, произошедшего в столице Пакистана Исламабаде, погибли трое детей и их бабушка, сообщает 27 июля Geo TV, со ссылкой на источник.

Также во время происшествия пострадала их мать, она была экстренно доставлена в госпиталь, где ей оказывается вся необходимая помощь. По словам источника в пожарной службе, пожар произошел в результате короткого замыкания.

Напомним, инциденты с возгоранием жилых домов случаются в Пакистане достаточно часто. Одним из крупнейших подобных случаев было возгорание в Пенджабе в июне 2017 года, когда от огня погибли 152 человека.

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