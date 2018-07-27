На руководство администрации поселения в Ульяновской области завели дело

Ульяновск, , 08:05 — REGNUM В Ульяновской области заведено уголовное дело в отношении руководства Зеленорощинского сельского поселения. Дело возбуждено по подозрению в превышении полномочий, сообщает областное следственное управление СКР.

Следствие полагает, что с февраля по март 2018 года должностные лица администрации муниципальных образований Зеленорощинское сельское поселение и Ульяновский район незаконно приняли решение о демонтаже котельной и продаже её оборудования. Средства от сделок, по данным следствия, на счета муниципальных образований не поступили. По данным СУ СКР, речь идёт о сумме более 590 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий руководством администрации Зеленорощинского сельского поселения (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Обстоятельства происшествия устанавливаются, изъята необходимая распорядительная и договорная документация.

Напомним, в июле в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами муниципального бюджетного учреждения «Стройзаказчик». По данным следствия, с 2015 года по май 2018 при проведении государственных и муниципальных закупок злоумышленники нарушали установленный порядок проведения аукционов, разглашая охраняемую законом коммерческую информацию относительно их проведения в пользу ряда юридических лиц с целью обеспечения их победы.

Отметим, в I полугодии 2018 года в Ульяновской области следственным управлением окончено производство 38 уголовных дел коррупционной направленности.