Пятница, 27 Июля 2018 года
08:33:04 МСК

В Приангарье недовольный лечением пациент напал на медиков

Происшествия

Медсестра получила резаные раны

Нижнеудинск, Иркутская область, 27 июля 2018, 07:41 — REGNUM  В одной из больниц Нижнеудинска (Иркутская область) произошло ЧП: врач и медсестра ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» получили ножевые ранения от недовольного пациента. Подробности инцидента сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

Нападение 62-летний горожанин совершил в кабинете врача, вооружившись самодельным ножом. Пострадали доктор (он получил резаные ранения головы и грудной клетки) и пытавшаяся его защитить медсестра (резаные раны рук и тела).

«Дальнейшие преступные действия злоумышленника пресекли медицинские работники и пациенты поликлиники, вовремя оказавшиеся рядом. Жизни пострадавшим ничего не угрожает», — пояснили следователи.

В процессе разбирательства выяснилось, что своё преступление недовольный работой врачей пациент планировал заранее. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на врачей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить