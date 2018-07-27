В Приангарье недовольный лечением пациент напал на медиков

Нижнеудинск, Иркутская область, , 07:41 — REGNUM В одной из больниц Нижнеудинска (Иркутская область) произошло ЧП: врач и медсестра ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» получили ножевые ранения от недовольного пациента. Подробности инцидента сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

Нападение 62-летний горожанин совершил в кабинете врача, вооружившись самодельным ножом. Пострадали доктор (он получил резаные ранения головы и грудной клетки) и пытавшаяся его защитить медсестра (резаные раны рук и тела).

«Дальнейшие преступные действия злоумышленника пресекли медицинские работники и пациенты поликлиники, вовремя оказавшиеся рядом. Жизни пострадавшим ничего не угрожает», — пояснили следователи.

В процессе разбирательства выяснилось, что своё преступление недовольный работой врачей пациент планировал заранее. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).