Заседание горсовета в украинском Конотопе завершилось массовой дракой

Конотоп, Украина, , 07:36 — REGNUM Словесные конфликты во время очередного заседания депутатов в украинском городе Конотопе закончились массовой дракой — с кулаками друг против друга вышли сторонники и противники действующего мэра, сообщает 26 июля пресс-служба полиции в Сумской области Украины.

Отмечается, что обе стороны конфликта собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки. Поэтому сотрудникам полиции пришлось вмешаться в конфликт и построить живую стену между противоборствующими сторонами.

«В результате правоохранителям пришлось принять превентивные меры, вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию. Во время столкновений пострадали четверо полицейских», — сообщил заместитель начальника ГУНП области Олег Кузминков.

По его словам, полиция вне политики и будет предпринимать все меры для недопущения конфликтов, а указанным событиям будет дана должная правовая оценка.

Читайте также: В Киеве началась драка после избрания меры пресечения неонацисту