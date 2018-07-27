Жителей двух сел в ЛНР обстреляли войска Украины

Луганск, , 07:24 — REGNUM Украинские войска два раза обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 26 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, от украинских карателей пострадали жители сел Калиновка и Лозовое. Мирных жителей сел обстреливали из станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и автоматических станковых гранатометов (АГС).

ВСУ обстреляли село Калиновка и железнодорожную станцию Марьевка, тоже из гранатометов, а также из минометов и стрелкового оружия.

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Напомним, Минскими соглашениями запрещено применять на линии фронта минометы, однако украинские войска постоянно применяют их, а также гранатометы, зенитные установки и другое вооружение.

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