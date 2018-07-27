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Колумбийские наркодельцы объявили сумму в $70 тысяч за голову собаки-ищейки

Происшествия

Собака унюхала более 9 тонн кокаина и создала проблемы наркомафии

Богота, 27 июля 2018, 05:24 — REGNUM  Колумбийская преступная группировка, специализирующаяся на поставке наркотиков, объявила сумму в 200 млн песо (около $70 тысяч) за убийство полицейской собаки-ищейки по кличке Призрак, сообщает Tvnotas.

Причиной охоты за головой собаки послужил факт ее биографии: за годы службы в подразделениях по борьбе с наркотиками, собака обнаружила около девяти тон кокаина и создала проблемы для преступников. В ответ на заявления лидера наркомафии, полицейские решили перевести Призрака на службу в аэропорту Боготы, чтобы уберечь пса от опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, производство кокаина в Колумбии достигло рекордных размеров, увеличившись на 11% за 2017 год. Ранее рост производства кокаина в стране с 2013 года по весну 2017 года составлял 200%.

Читайте ранее в этом сюжете: Колумбия побила рекорд по производству кокаина

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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