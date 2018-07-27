Задержаны трое участников перестрелки в Лондоне

Лондон, , 05:23 — REGNUM Полиция Лондона задержала трех участников перестрелки в районе Форест Гейт, сообщает The Daily Star.

Сообщается, что полиция преследовала подозреваемых на автомобиле. Подозреваемые, проигнорировав просьбы полицейских остановить автомобиль, начали стрельбу в сотрудников правоохранительных органов.

Несмотря на заявления очевидцев о наличии раненых, полиция Лондона опровергла данную информацию и сообщила, что пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, очевидцы, проживавшие недалеко от места происшествия, сообщили о перестрелке в районе Форест Гейт. Часть очевидцев утверждала, что видела более 20 вооруженных правоохранителей и полицейский вертолет.

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