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Британские СМИ сообщили о перестрелке в Лондоне

Происшествия

Очевидцы сообщают о двух раненых

Лондон, 27 июля 2018, 03:46 — REGNUM  В Лондоне в районе Форест гейт произошла перестрелка между сотрудниками полиции и «человеком в маске», сообщает The Daily Star.

По сообщениям очевидцев, проживающих недалеко от места происшествия, в ходе перестрелки было ранено два человека. Некоторые очевидцы отмечают, что на месте происшествия было свыше 20 вооруженных полицейских, а в небе наблюдались полицейские вертолеты.

В сети также появились фотографии вооруженных полицейских рядом с лежащим подозреваемым возле черного автомобиля марки BMW. Полиция Лондона пока не дала комментарий по происшествию.

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