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Четыре человека погибли в массовом ДТП в Люберцах

Происшествия

Авария произошла на 27-м километре трассы М-5 «Урал»

Люберцы, Московская область, 27 июля 2018, 02:48 — REGNUM  ДТП с участием грузовика КамАЗ и ещё шести автомобилей произошло в ночь на 27 июля на Новорязанском шоссе в подмосковных Люберцах, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Московской области.

Как уточняется, ДТП произошло на 27-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, жертвами аварии стали четыре человека.

На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Движение транспорта в районе аварии в настоящее время затруднено.

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Дорожно-транспортные происшествия
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