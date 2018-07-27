Четыре человека погибли в массовом ДТП в Люберцах

Люберцы, Московская область, , 02:48 — REGNUM ДТП с участием грузовика КамАЗ и ещё шести автомобилей произошло в ночь на 27 июля на Новорязанском шоссе в подмосковных Люберцах, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Московской области.

Как уточняется, ДТП произошло на 27-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, жертвами аварии стали четыре человека.

На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Движение транспорта в районе аварии в настоящее время затруднено.